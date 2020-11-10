Продюсер популярного в мире мультфильма "Скуби-Ду" умер на 83-м году жизни

Продюсер популярного во многих странах мира мультфильма "Скуби-Ду" Кен Спирс умер на 83 году жизни.

Продюсер популярного во многих странах мира мультфильма "Скуби-Ду" Кен Спирс умер на 83 году жизни.

По словам сына творческого деятеля, смерть наступила еще 6 ноября, сообщает ресурс Variety

Родные Спирса подчеркнули, что всегда будут помнить его. Он отличался остроумием и способностью интересно рассказывать истории. По мнению родственников, покойный был очень предан семье. Сын продюсера подчеркнул, что отец давно уже был примером для коллег и знакомых.

Причина смерти Кена Спирса может быть связана с осложнениями вследствие деменции.

Добавим, что на экраны известный мультфильм про собаку и его друзей вышел 51 год назад.