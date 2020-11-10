Боевики ПНС отключили электричество в нескольких районах Ливии

Силы триполитанских "властей" отключили электроснабжение в нескольких районах Ливии. Они надеются скрыться в горах.

Силы триполитанских "властей" отключили электроснабжение в нескольких районах Ливии. Они надеются скрыться в горах.

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) целенаправленно заблокировали подачу энергии и переместили склад с боеприпасами. По данным Федерального агентства новостей, они пытаются избежать преследования со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА). Сообщается, что наемники двигаются в сторону юга Триполи и горных районов Тархуны.

Недавно появилась информация, что в ливийском городе Сабрата действует радикальная группировка, которая сотрудничает с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ). Боевики стали распространять экстремистскую символику на территории населенного пункта.

Ранее телеканал "360" писал, что журналист CulturaIdenzia предупредил об угрозе для Италии со стороны "МВД" ПНС Ливии.