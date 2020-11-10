Пушков: сомнительно, что сторонники Трампа примут победу Байдена

Американский президент Дональд Трамп, чей срок на посту главы государства подходит к концу, справедливо подчеркивает, что за него на недавних выборах проголосовало больше избирателей, чем за любого другого президента США, баллотирующегося на второй срок.

Американский президент Дональд Трамп, чей срок на посту главы государства подходит к концу, совершенно правильно подчеркивает, что за него на недавних выборах проголосовало больше избирателей, чем за любого другого президента США, баллотирующегося на второй срок.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя продолжающийся спор двух соперников за пост главы Белого дома.

«Вопреки четырем годам бешеной пропагандистской кампании против него, Трампу отдал голоса 71 миллион американцев. И это, по его словам, "законные голоса" — в отличие от сотен тысяч голосов за Байдена, вызывающих большие вопросы», — подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Американские избиратели, голосовавшие за Трампа, сейчас чувствуют себя обманутыми. Они возмущены, разочарованы и подавлены, подчеркивает Пушков. Не смотря на все обещания демократа Джо Байдена, что он станет президентом всех американцев, вне зависимости от того, за кого они голосовали на выборах, те, кто выбирал Трампа, не приемлют победу другого кандидата.

«Очень сомнительно, что Байдену удастся примирить эти две Америки: ту, что за Трампа, и ту, что за него, — отмечает сенатор в заключение. — У этих двух Америк разные представления о настоящем и будущем страны — и разные "души"».

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. Накануне демократические СМИ сообщили, что по итогам подсчета голосов во всех штатах победа досталась бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Однако действующий глава государства республиканец Дональд Трамп дал понять, что он не намерен сдаваться. По словам Трампа, его избирательный штаб располагает письменными доказательствами того, что демократы мошенничали в ходе голосования в ряде ключевых штатов.