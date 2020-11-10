Америка прочит Зеленскому провал в борьбе с коррупцией

Журнал The National Interest заметил признаки серьезного конституционного кризиса на Украине.

Украина может перечеркнуть все достижения в борьбе с коррупцией после госпереворота 2014 года, так как балансирует на грани серьезного конституционного кризиса. К такому выводу пришел автор американского издания The National Interest.

В конце октября Конституционный суд Украины (КСУ) признал противоречащими основному закону страны ряд норм антикоррупционного законодательства. Созданное после 2014 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено закрыть общий доступ к декларациям чиновников, благодаря которому любой украинец мог увидеть их официальные доходы и зарегистрированные активы.

Решение КСУ угрожает безвизовому режиму Украины с ЕС, а также ставит под вопрос финансовую помощь в размере пяти миллиардов долларов от Всемирного банка. Попытки президента Владимира Зеленского решить проблему оказались безуспешными.

Глава государства высмеял решение КСУ, обвинил пророссийские силы и предложил законопроект об отстранении судей. Но тщетно. На сторону КСУ встала Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы), предупредив, что план президента грубо нарушает принцип разделения властей.

Компромиссное решение предложил член президентской партии «Слуга народа», спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, однако его законопроект о возобновлении электронного декларирования доходов госслужащих раскритиковали за недостаточно жесткое санкции для коррупционеров. Впрочем, у законопроекта был шанс, если бы не саботаж со стороны близких к олигарху Игорю Коломойскому парламентских сил.

Как отмечает NI, в последнюю минуту Раде был предложен альтернативный законопроект, что переносит рассмотрение поправок Разумкова на середину ноября.

Юристы, впрочем, скорее всего найдут выход из нынешнего украинского кризиса, допускает автор статьи, однако основная проблема Украины заключается вовсе не в неэффективной борьбе с коррупцией. Страна должна провести радикальную судебную реформу, в частности навести порядок в Службе безопасности Украины (СБУ).

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в одном из недавних интервью заявила, что немецких инвесторов в первую очередь отпугивает украинская судебная система и давление со стороны правоохранительных органов, а вовсе не продажные чиновники.

Резюмируя, автор издания отмечает, что подвижки в борьбе с коррупцией после 2014 года были одним из самых позитивных результатов госпереворота. Неудачи на этом фронте могут обесценить главное достижение постмайданной Украины.