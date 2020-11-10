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13:50   10 Ноября 2020
Происшествия

Свое 57-летие Ефремов отметит в СИЗО

Свое 57-летие Ефремов отметит в СИЗО

Свой день рождения актер Михаил Ефремов проведет в одиночестве в СИЗО №3 города Белгород. Там он сейчас отбывает 20-дневный карантин.

Актер Михаил Ефремов будет отмечать свой день рождения в одиночестве в стенах СИЗО №3 в Белгороде. Артист был доставлен туда вчера и обязан будет 20 дней пробыть на карантине. После этого его должны перевести в колонию №4 УФСИН РФ по Белгородской области. В ней отбывали свой срок скандально известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Источник из ФСИН рассказал, что ближайшее время артист хочет провести в одиночестве. Пока что родственники и адвокат актера не знают, где он находится, пишет Федеральное агентство новостей.

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#сизо #день рождения #Ейфремов

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