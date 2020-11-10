13:48 10 Ноября 2020Происшествия
Топ-менеджера банка "Траст" Хабарова отпустили под домашний арест
Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и отпустил под домашний арест топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова.
Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и отпустил под домашний арест топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова.
Избранную ранее меру пресечения в отношении Михаила Хабарова в виде заключения под стражу изменили на домашний арест до 30 ноября текущего года с установлением запретов, предусмотренных ст. 105.1 УПК РФ.
По версии следствия, Хабаров похитил порядка 842 млн рублей у владельца "Деловых линий" Александра Богатикова. Сам фигурант вину не признает.