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13:48   10 Ноября 2020
Происшествия

Топ-менеджера банка "Траст" Хабарова отпустили под домашний арест

Топ-менеджера банка "Траст" Хабарова отпустили под домашний арест

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и отпустил под домашний арест топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова.

Избранную ранее меру пресечения в отношении Михаила Хабарова в виде заключения под стражу изменили на домашний арест до 30 ноября текущего года с установлением запретов, предусмотренных ст. 105.1 УПК РФ.

По версии следствия, Хабаров похитил порядка 842 млн рублей у владельца "Деловых линий" Александра Богатикова. Сам фигурант вину не признает.

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