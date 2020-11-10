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13:47   10 Ноября 2020
Общество

Путин отметил эффективность всех российских вакцин от COVID-19

Путин отметил эффективность всех российских вакцин от COVID-19

Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность всех российских вакцин от COVID-19.

Кроме того, российский глава сообщил о готовности РФ сотрудничать с другими государствами по вакцинам от коронавируса. Также Путин согласился с тезисом, что вакцина от COVID-19 должна стать всеобщим достоянием человечества.

Президент России напомнил, что в стране зарегистрированы уже две вакцины, безопасность и эффективность которых подтвердили исследования. Никаких серьезных последствий после их применения нет, так как люди, которые вакцинировались, не заболевают при столкновении с носителями вируса. Путин упомянул, что в России ожидается регистрация третьей вакцины.

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#путин #шос #вакцина #коронавирус

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