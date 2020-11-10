Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:33   10 Ноября 2020
Политика

Президент России прокомментировал ситуацию в Киргизии

Президент России прокомментировал ситуацию в Киргизии

Российская Федерация окажет помощь Республике Киргизия и ее планам по обеспечению преемственности власти.

Такое заявление на саммите Шанхайской организации сотрудничества сделал глава российского государства Владимир Путин. По словам президента РФ, Киргизия на протяжении нескольких лет находилось в состоянии определенной нестабильности, однако это следует исправить с расчетом на перспективу.

Путин также рассказал, что скоро свяжется по телефону с исполняющим обязанности киргизского лидера Садыром Жапаровым, который выступил инициатором переговоров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #киргизия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров