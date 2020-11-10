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13:31   10 Ноября 2020
Политика

Итогом межливийского диалога в Тунисе стало создание редакционного совета

Итогом межливийского диалога в Тунисе стало создание редакционного совета

Завершился первый день Форума политического диалога по ситуации в Ливии. Переговоры проходят в Тунисе.

Делегации обсудили конституционные основы выборов в стране, пишет Федеральное агентство новостей. Стороны также поговорили о порядке избрания председателя Президентского совета и членов Палаты представителей. Отдельно затронули критерии формирования единого правительства в Ливии.

По результатам первого дня форума участники диалога решили создать редакционный комитет. В него вошли Омар Абу Лейф, Джазия Шахитер, Зияд Дагим, Вафи Сейф ан-Наср, Моаз Манфур и Абдалла Осман. Им предстоит заняться формированием конституционной декларации государства.

Ранее телеканал "360" писал, что журналист CulturaIdenzia предупредил об угрозе для Италии со стороны "МВД" ПНС Ливии.

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#переговоры #ливия #тунис

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