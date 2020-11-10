13:19 10 Ноября 2020Политика
В США помолились за здоровье президента Украины
Совет национальной безопасности США пожелал здоровья президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого выявлен коронавирус.
Совет национальной безопасности США пожелал здоровья президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого выявлен коронавирус.
Американский совет нацбезопасности от лица всех американцев желает скорейшего выздоровления украинскому лидеру.
"Наши молитвы с ним и всем украинским народом", — заявили представители совета нацбезопасности.
Коронавирус выявлен у президента Украины и главы его офиса Андрея Ермака. Зеленский рассказал, что у него невысокая температура, однако чувствует он себя хорошо и продолжает работать дистанционно.
Глава Минобороны Украины заболел COVID-19, сообщал телеканал "360".