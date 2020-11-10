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13:19   10 Ноября 2020
Политика

В США помолились за здоровье президента Украины

В США помолились за здоровье президента Украины

Совет национальной безопасности США пожелал здоровья президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого выявлен коронавирус.

Американский совет нацбезопасности от лица всех американцев желает скорейшего выздоровления украинскому лидеру.

"Наши молитвы с ним и всем украинским народом", — заявили представители совета нацбезопасности.

Коронавирус выявлен у президента Украины и главы его офиса Андрея Ермака. Зеленский рассказал, что у него невысокая температура, однако чувствует он себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

Глава Минобороны Украины заболел COVID-19, сообщал телеканал "360".

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#сша #украина #зеленский #коронавирус

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