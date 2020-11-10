Игра в классики. Как демократы и республиканцы сражаются за Сенат США

Политолог Владимир Брутер полагает, что выборы в Сенат обернутся большинством для республиканцев — 51 против 49 демократов.

Начавшийся после выборов президента США 3 ноября подсчет голосов справедливо перетянул на себя все внимание. За напряженной гонкой между действующим американским лидером, республиканцем Дональдом Трампом и его оппонентом, демократом Джо Байденом пристально наблюдал весь мир, в том числе и россияне.

Однако в тот же день состоялись и другие выборы, например, в Сенат и Палату представителей — верхнюю и нижнюю палаты Конгресса США. Эксперты полагают, что Палату будут прочно удерживать демократы, а Сенат — республиканцы.

Впрочем, избирательный штаб Трампа и представители Республиканской партии полностью сконцентрировались на результатах президентских выборов. Они мобилизовали свои силы, чтобы оспорить процесс подсчета голосов по меньшей мере в пяти штатах, среди которых Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Аризона и Невада. Там разрыв между Трампом и Байденом был минимальным.

В ряду Республиканской партии наблюдается раскол. Некоторые ее представители полагают, что судебные разбирательства не то, чтобы затянутся на несколько недель, но и вовсе отвлекут партию от борьбы за последние места в Сенате. Например, в штате Джорджия второй тур выборов состоится аж 5 января 2021 года — там на кону два места. Именно от них, полагают специалисты, зависит контроль над Сенатом.

«Политика Сегодня» предлагает разобраться, как формируется верхняя палата Конгресса США, какие шансы у республиканцев сохранить большинство и что это даст.

Как формируется Сенат?

Сенат, будучи верхней палатой Конгресса США, состоит из 100 членов, каждый из которых избирается сроком на 6 лет. Сенатором может стать человек, достигший 30-летнего возраста, являющийся гражданином США не менее 9 лет до ближайших выборов, а также жителем того штата, который желает представлять.

Однако треть сенаторов меняется один раз в два года, чтобы обеспечивалась сменяемость законодательной власти. Членов верхней палаты избирают по так называемым «классам» — первому, второму и третьему. Сенаторы каждой группы получают по 33 или 34 места в палате. Задача состоит в том, чтобы определить, какая часть из 100 мест будет избираться в этом году.

Группы формируются таким образом, чтобы сенаторы одного класса были избраны в любом двухлетнем цикле, а не по всем 100 позициям.

От каждого американского штата в Сенат баллотируются два кандидата. Это обеспечивает равное представительство всех субъектов Соединенных Штатов, и, в первую очередь, касается малых штатов, чье членство в Палате представителей, как правило, незначительно.

Последний раз, в 2016 году, в Сенат избирался 3-й класс (34 сенатора). В этом году переизбираются сенаторы 2 класса на 33 места. Победители займут посты на период с 3 января 2021 по 3 января 2027 года.

Специальные выборы пройдут в Аризоне и Джорджии из-за смерти республиканца Джона Маккейна и отставки республиканца Джона Исаксона по состоянию здоровья, где изберут сенаторов 3 класса. Важно отметить, что срок полномочий новых сенаторов ограничится 2 или 4 годами и завершится одновременно с окончанием работы остальных членов их класса.

Какие полномочия у сенаторов?

При осуществлении полномочий Конгрессом Сенат действует на одном уровне с Палатой представителей, где 435 мест. При этом верхняя палата наделена и собственными правами. Например, после консультации с сенаторами президент США может назначить на должности послов, консулов, судей Верховного суда. Также согласие Сената необходимо при принятии международных договоров, заключаемых президентом.

Если Палата представителей принимает финансовые законы, то Сенату принадлежит исключительное право рассматривать все дела в порядке импичмента — судебного обвинения с вероятным последующим отстранением того или иного лица от должности.

У каждого сенатора есть один голос. Решение принимается в случае большинства. Председателем Сената является вице-президент, который может принять участие в голосовании, если голоса разделяться поровну. Общие собрания Конгресса США проходят не менее одного раза в год в полдень 3 января.

Кто заполучит большинство?

По сведениям агентства Associated Press, сейчас республиканцы и демократы «наступают друг другу на пятки»: пока что они набрали по 48 мест. До сих пор не определены результаты в Северной Каролине, Аляске и упомянутой Джорджии.

Эксперты полагают, что основная борьба за власть над Сенатом развернется в Джорджии. Сейчас там разыгрывается целых два места, но исход, c большой вероятностью, будет определен только во втором туре и в следующем году. Дело в том, что ни один из кандидатов на пост в первом туре не набрал 50% голосов.

Так, на следующем этапе развернется противостояние между двумя парами кандидатов: республиканцем Дэвидом Пердью и демократом Джоном Оссоффом, а также республиканкой Келли Леффлер и демократом Рафаэлем Уорноком.

Если оба демократа смогут заполучить сенаторские посты в Джорджии, то это будет означать паритет с Республиканской партией в Сенате — 50 на 50. Это позволит Байдену, если он все-таки станет президентом США, волевым решением рассудить сенаторов при равном голосовании в пользу демократов.

Впрочем, чтобы завоевать равное представительство в Сенате, демократам предстоит «попотеть». Джорджия — традиционно республиканский штат. Это подтверждается тем, что действующие сенаторы в регионе — республиканцы.

По утверждению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Демократическая партия не сможет подчинить себе Сенат в связи с большой вероятностью победы республиканцев в Джорджии.

«Будет 51 на 49 в пользу республиканцев в самом лучшем случае для демократов. Потому что такой расклад. Скорее всего, будет 52 на 48. Оссофф может выиграть на повторных выборах с небольшой вероятностью, а в другом округе у демократов нет никаких шансов. Потому что этот округ традиционно республиканский», — выразил мнение американист.

Во время текущих выборов штат проявил себя, скорее, как колеблющийся, поскольку в нем Байден победил с минимальным отрывом. Вместе с тем Брутер уверен, что такая практика не будет действовать при голосовании за сенатские должности, несмотря на то, что два округа совпадают со штатом.

«Байден победил, но Оссофф не победил. То есть там есть некий свинг между результатами президентских выборов и сенатских. Выиграть там будет очень сложно. Оссофф не первый раз баллотируется и считается хорошим кандидатом, который может нарушить традиционную монополию республиканцев в этом округе, но он ее пока не нарушил», — рассказал Брутер.

Перевес республиканцев в Сенате не позволит им каким-то образом ограничивать Байдена, продолжил политолог. По его словам, политическое сдерживание, согласно американской традиции, должно иметь четкую правовую основу.

«Вы много встречали случаев, когда Палата представителей сдерживала Трампа? Условно говоря, если речь о кадровых назначениях, то республиканцы могут отклонить одну ли две фигуры. Но обструкции не будет. Демократы такого никогда не делали в Сенате, когда его контролировали, хотя это было давно. Это не принято. К прохождению сложных законов — теоретически могут, но мы должны понимать, что в среде республиканцев есть несколько людей, готовых голосовать с Байденом», — убежден собеседник агентства.

Республиканское большинство в Сенате в годы правления Трампа «многое ему давало» в силу того, что демократы не могли контролировать Конгресс в целом. После его вероятного ухода партия не станет вставлять палки в колеса Байдену, подытожил Брутер.

До выборов 3 ноября 2020 года у Республиканской партии было большинство в Сенате — 53 мандата из 100. При этом демократы контролировали Палату представителей, им принадлежало 233 места из 435.