Захоронение убитых во время ВОВ мирных жителей нашли под Калугой

Уничтожение нацистами мирных жителей во время Великой Отечественной войны расследуют в Калужской области. СК получил информацию из рассекреченных документов.

Уничтожение нацистами мирных жителей во время Великой Отечественной войны расследуют в Калужской области. СК получил информацию из рассекреченных документов.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, сообщает пресс-служба российского ведомства. Следственные действия идут в Барятинском районе, где захоронили убитых в первые годы войны людей.

Мирное население нацисты расстреливали под Калугой в январе 1942 года, недалеко от деревни Крюково. Примерные ориентиры захоронения жертв оккупантов установили благодаря показаниям очевидцев и родственников. А точные координаты специалисты получили в результате криминалистической техники.

В ходе раскопок было обнаружено около 70 останков со следами насильственной смерти. Среди погибших были и дети. Останки направили на судебно-медицинские и генетические экспертизы.