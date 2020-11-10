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13:13   10 Ноября 2020
Происшествия

Захоронение убитых во время ВОВ мирных жителей нашли под Калугой

Захоронение убитых во время ВОВ мирных жителей нашли под Калугой

Уничтожение нацистами мирных жителей во время Великой Отечественной войны расследуют в Калужской области. СК получил информацию из рассекреченных документов.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, сообщает пресс-служба российского ведомства. Следственные действия идут в Барятинском районе, где захоронили убитых в первые годы войны людей.

Мирное население нацисты расстреливали под Калугой в январе 1942 года, недалеко от деревни Крюково. Примерные ориентиры захоронения жертв оккупантов установили благодаря показаниям очевидцев и родственников. А точные координаты специалисты получили в результате криминалистической техники.

В ходе раскопок было обнаружено около 70 останков со следами насильственной смерти. Среди погибших были и дети. Останки направили на судебно-медицинские и генетические экспертизы.

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