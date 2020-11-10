Мишустин добавил медикам 26 миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить еще 26 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить еще 26 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Документ появился на официальном портале правовой информации во вторник, 10 ноября.

Медицинским работникам из резервного фонда правительства выделят бюджетные деньги в размере 26 065 138,2 тысяч рублей.

Накануне на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин поблагодарил врачей, которые борются с новой инфекцией, и сообщил, что на их поддержку направлено 26 миллиардов рублей. До конца года около 400 тысяч медработников ежемесячно будут получать специальные социальные выплаты.

Кроме того, премьер заявил, что заразившиеся коронавирусом россияне должны сразу получать лекарства, а не ходить за необходимыми препаратами в аптеку. Он поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главам регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому.

За минувшие сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 смертей пациентов с подтвержденным заболеванием. За сутки полностью выздоровели 15 600 человек.