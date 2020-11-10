Беглов проверил работу детского отделения поликлиники №3 в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки посетил детское отделение поликлиники №3 на Васильевском острове.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки посетил детское отделение поликлиники №3 на Васильевском острове.

Сюда прикреплены 10 тысяч детей. Сейчас врачи ведут прием только здоровых пациентов, к остальным ходят на дом. Новый режим работы появился в связи с пандемией коронавируса.

Как рассказала главный врач медицинского учреждения Наталья Чубарова, врачи сейчас работают круглосуточно. Вызовов стало значительно больше. Недавно в детском отделении сделали ремонт. Теперь в зоне ожидания появилось цифровое табло и маршрутизация.

Российские инженеры создали аппарат, который использует не чистый медицинский кислород, а его смесь с гелием. Новый прибор уже прошел испытания в больницах Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара и Коми, сообщает телеканал "360".