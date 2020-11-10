Россиян предостерегли от самозаражения COVID-19 ради антител

Россияне желают приобрести иммунитет от COVID-19 методом самозаражения, толкает их на этот шаг нервозность и страх быть застигнутыми врасплох.

Россияне желают приобрести иммунитет от COVID-19 методом самозаражения, толкает их на этот шаг нервозность и страх быть застигнутыми врасплох.

Врачи предостерегают россиян от такого шага, аргументируя тем, что болезнь в каждом конкретном случае протекает по-разному. Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков описал NEWS.ru возможные варианты развития событий при самозаражении COVID-19. Осложнения предсказать невозможно, считает врач, пострадать может и молодой, и возрастной член семьи. Особенно стоит опасаться тем, кто имеет какие-либо заболевания в анамнезе, вирус "ударит" в первую очередь по больным органам.

Тимаков советует всем желающим приобрести иммунитет сделать прививку. Вакцинолог рассказал телеканалу "360", почему не стоит ожидать быстрого избавления от коронавируса.