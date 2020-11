Администрация Twitter деклассирует Трампа до рядового американца

В день инаугурации Байдена социальная сеть может лишить Трампа престижного статуса.

Президент США Дональд Трамп потеряет привилегии главы государства, которыми обладал его твиттер @realDonaldTrump. Это произойдет в день инаугурации Джо Байдена, объявленного рядом СМИ новым американским лидером. Руководство соцсети уже подтвердило, что Трамп будет обязан соблюдать такие же правила поведения на платформе, что и обычные пользователи.

«Стал президентом благодаря Twitter»

74-летний Трамп — активный пользователь Twitter. Он зарегистрировался там в марте 2009 года, у политика более 88 миллионов подписчиков. Трамп не раз говорил, что стал президентом во многом благодаря этой соцсети, и что сервис микроблогов — его оружие против недобросовестной прессы. Во время президентства количество ежедневных твитов главы Белого дома могло достигать пары десятков. Он комментировал все, начиная от новостной повестки дня, и заканчивая качеством работы масс-медиа («fake news!» – одно из самых любимых выражений Трампа).

FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Нередко глава государства позволял себе противоречивые высказывания «на грани»: канадского премьер-министра Джастина Трюдо Трамп однажды назвал «слабым», а северокорейского лидера Ким Чен Ына описал словами «толстый коротышка». Однако Twitter отказывался блокировать его аккаунт, лишь помечая спорные публикации специальными метками.

Когда ярких новостей не было, он повторял лозунг «Сделай Америку великой снова» (Make America great again!). В конце концов одна из ведущих его любимого телеканала Fox News сказала: «Дональд Трамп — лучшее, что произошло с твиттером».

Основатель и генеральный директор компании Джек Дорси в сентябре 2018 года на слушаниях в Сенате заверял законодателей и американское общество в своей приверженности ценностям американской демократии. В апреле 2019 года президент пригласил Дорси в Белый дом. Обе стороны остались довольны встречей.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

«Отличная сегодня была встреча в Белом доме с Джеком из Twitter. Обсудили много вопросов, касающихся их площадки, как и мир соцсетей в целом. Жду продолжения открытого диалога», — писал тогда Трамп.

Из-за чего поругались Трамп и Twitter?

Первый серьезный конфликт между президентом и соцсетью разгорелся в мае 2020 года. Поводом послужила дискуссия вокруг процедуры голосования на президентских выборах. Несмотря на пандемию коронавируса, Трамп выступал категорически против голосования по почте. 26 мая Twitter пометил как недостоверные два твита президента США, в которых тот назвал почтовое голосование в Калифорнии «мошенническим».

Кроме того, к твитам добавили пометку «Узнайте факты о голосовании по почте». Она ведет на страницу, где собраны заявления экспертов о том, что почтовое голосование редко приводит к фальсификациям.

Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие президентские выборы и заявил, что соцсеть «душит свободу слова». Он также пригрозил строго регулировать или вовсе «закрыть» социальные сети, если они «продолжат заглушать голоса консерваторов».

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

В свою очередь Джек Дорси объяснил, что твиты были помечены, так как могли создать неверное впечатление о правилах почтового голосования. Глава Twitter добавил, что соцсеть продолжит помечать неверную или спорную информацию о выборах во всем мире.

«Если кто-то и несет ответственность за действия компании, так это я. Пожалуйста, оставьте в стороне наших сотрудников. Мы продолжим помечать некорректные или спорные сообщения, касающиеся выборов», — написал он.

Резонансный указ о соцсетях

Спустя два дня, 28 мая, глава государства подписал исполнительный приказ о регулировании соцсетей и «предотвращении онлайн-цензуры». Документ дал новую трактовку разделу 230 закона об этике в сфере коммуникаций (Communications Decency Act).

В указе говорилось, что, если крупные и влиятельные соцсети цензурируют мнения, с которыми не согласны, то они проявляют «неконтролируемую власть» и перестают функционировать как пассивные доски объявлений — их нужно рассматривать как создателей контента. А значит, на них ляжет вся юридическая ответственность за опубликованный контент.

Трамп считает, что соцсети злоупотребляют правом модерации, чтобы «задушить точки зрения, с которыми они не согласны». После публикации указа он написал в Twitter: «Конгресс должен отменить статью 230. До тех пор ее будут регулировать!».

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

В Twitter, Facebook и Google указ Трампа о социальных сетях сочли угрозой свободе интернета.

На следующий день (29 мая) Twitter нанес ответный удар. Трамп опубликовал пост, посвященный протестам в Миннеаполисе, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

Трамп написал, что отправит в город Национальную гвардию, если ситуация не нормализуется, и завершил твит фразой: «When the looting starts, the shooting starts» ( «Когда начинается мародерство, начинается стрельба»).

В компании сочли, что последнее предложение восхваляет насилие. Фраза же принадлежит Уолтеру Хедли, который возглавлял полицию в Майами во время расовых волнений в США в 1967 году. Твит был признан нарушающим правила соцсети, однако блокировать данную запись не стали, посчитав, что она может вызвать «общественный интерес».

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Позже соцсеть еще несколько раз обозначала сообщения Дональда Трампа в твиттере «вводящими в заблуждение». Все публикации касалась выборов президента.

Выборы в США

Но все-таки вдоволь отыгрался на Трампе Twitter во время президентских выборов. Соцсеть отмечала все посты главы государства о мошенничестве на выборах как спорный контент. Сейчас прочитать публикации действующего президента можно только после нажатия дополнительной кнопки.

Первым скрытым сообщением стало заявление президента о том, что голоса, полученные после дня выборов 4 ноября, не будут учтены. По правилам некоторых штатов это не так — например, в Пенсильвании бюллетени, присланные по почте, примут до вечера 5 ноября, а в Техасе — до 6 ноября.

Также «вводящим в заблуждение», по мнению соцсети, стал твит Трампа о мошенничестве и подтасовке бюллетеней на избирательных участках. Официальные лица, которые отвечают за голосование в штатах, заверили, что никаких нарушений зафиксировано не было.

Твит президента с призывом прекратить мошенничество также попал под жесткие рамки цензуры. «Stop the fraud!» — написал президент и в третий раз за сутки получил отметку о спорном контенте.

STOP THE FRAUD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

А 7 ноября страница Трампа в Twitter и вовсе появлялась первым в поисковой выдаче при запросе «looser» (лузер, проигравший). Аккаунт появляется среди результатов поиска, несмотря на то, что в ее названии и описании нет искомого слова. При этом другие аккаунты из выдачи содержат его.

Что будет дальше?

Если кандидат в президенты США Джо Байден выиграет гонку, то аккаунт Трампа потеряет привилегии мирового лидера. Это означает, что его профиль может быть заблокирован, если он, к примеру, будет распространять дезинформацию о коронавирусе или размещать призывы к насилию.

Согласно правилам Twitter, лидеры стран и некоторые другие высокопоставленные персоны имеют право публиковать контент, противоречащий политике компании, «если их сообщения представляют собой общественный интерес». Однако существует контент, публикация которого недопустима даже со стороны первых лиц государств.

Аккаунт высокопоставленного лица будет заблокирован, если он будет поддерживать терроризм, публиковать приватную информацию, а также интимные фото или видео без согласия участника, позволять себе высказывания, намекающие на растление малолетних.