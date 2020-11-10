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13:02   10 Ноября 2020
Политика

Китай на саммите ШОС предложил организовать "горячую линию" по коронавирусу

Китай на саммите ШОС предложил организовать "горячую линию" по коронавирусу

"Горячая линия" для обмена информацией по коронавирусу поможет оперативно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации.

Глава Китая Си Цзиньпин предложил организовать центр по обмену информацией о пандемии. Об этом китайский лидер заявил на саммите ШОС, который проходит в формате видеоконференции.

Он также отметил, что страны-члены ШОС должны поддерживать главенствующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы не допустить политизации пандемии, противостоять "политическому вирусу".

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#китай #шос #коронавирус

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