Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:58   10 Ноября 2020
Политика

Александр Новак планирует развить экспортный потенциал России

Александр Новак планирует развить экспортный потенциал России

Александр Новак, кандидатуру которого депутаты Госдумы РФ вчера одобрили на должность заместителя председателя кабинета министров, рассказал о своих задачах на этом посту.

По словам Новака, он займется воплощением тех возможностей, которые имеются у Российской Федерации в экспортном направлении. Кроме того, вице-премьер будет находить решения для ряда социальных задач в энергетической сфере страны.

Новак добавил, что в новой должности собирается поддерживать те партнерские отношения с другими государствами, которые направлены на нормализацию рынка углеводородов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #новак #вице-премьер #задачи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров