12:58 10 Ноября 2020Политика
Александр Новак планирует развить экспортный потенциал России
Александр Новак, кандидатуру которого депутаты Госдумы РФ вчера одобрили на должность заместителя председателя кабинета министров, рассказал о своих задачах на этом посту.
Александр Новак, кандидатуру которого депутаты Госдумы РФ вчера одобрили на должность заместителя председателя кабинета министров, рассказал о своих задачах на этом посту.
По словам Новака, он займется воплощением тех возможностей, которые имеются у Российской Федерации в экспортном направлении. Кроме того, вице-премьер будет находить решения для ряда социальных задач в энергетической сфере страны.
Новак добавил, что в новой должности собирается поддерживать те партнерские отношения с другими государствами, которые направлены на нормализацию рынка углеводородов.