Александр Новак планирует развить экспортный потенциал России

Александр Новак, кандидатуру которого депутаты Госдумы РФ вчера одобрили на должность заместителя председателя кабинета министров, рассказал о своих задачах на этом посту.

Александр Новак, кандидатуру которого депутаты Госдумы РФ вчера одобрили на должность заместителя председателя кабинета министров, рассказал о своих задачах на этом посту.

По словам Новака, он займется воплощением тех возможностей, которые имеются у Российской Федерации в экспортном направлении. Кроме того, вице-премьер будет находить решения для ряда социальных задач в энергетической сфере страны.

Новак добавил, что в новой должности собирается поддерживать те партнерские отношения с другими государствами, которые направлены на нормализацию рынка углеводородов.