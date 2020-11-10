Эстонский лидер изолировалась после встречи с зараженным COVID-19

Глава Республики Эстония Керсти Кальюлайд приняла решение уйти на самоизоляцию. Это произошло после того, как она встречалась с зараженным новым коронавирусом человеком.

Глава Республики Эстония Керсти Кальюлайд приняла решение уйти на самоизоляцию. Это произошло после того, как она встречалась с зараженным новым коронавирусом человеком.

Кальюлайд поделилась этой новостью на своей странице в социальной сети Facebook. По словам эстонского лидера, инцидент произошел 6 ноября, когда она находилась с визитом в Вильянди. Там она контактировала с одним из граждан страны, у которого медики позднее выявили COVID-19.

Президент Эстонии подчеркнула, что пробудет на самоизоляции до 16 ноября. Такую рекомендацию дают специалисты медицинской сферы страны.