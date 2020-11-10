Зеленский раскритиковал тех, кто обрадовался его болезни

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого выявлен коронавирус, раскритиковал тех, кто обрадовался его болезни.

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого выявлен коронавирус, раскритиковал тех, кто обрадовался его болезни.

Украинский лидер предполагал, что коронавирус его не обойдет. По его словам, инфекция опасна, и заразиться может каждый. Пока нет надежной вакцины, люди находятся под угрозой, говорит президент Украины.

Зеленский также возмутился поведением тех людей, которые обрадовались его болезни. Коронавирус не является поводом для радости, даже когда болеют оппоненты, подчеркнул глава государства.

Глава Минобороны Украины заразился COVID-19. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, сообщал телеканал "360".