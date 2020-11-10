Легендарный тренер по фигурному катанию Игорь Москвин ушел из жизни

Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался в возрасте 91-го года.

Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался в возрасте 91-го года.

Стало известно об уходе из жизни легендарного тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. На момент смерти ему был 91 год. Он умер в Москве. Информацию о печальном событии обнародовала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

По имеющимся данным, причиной смерти тренера стала тяжелая болезнь, с которой он пытался справиться в последние годы. О точной дате похорон и о том, где пройдет церемония прощания с Москвиным, станет известно позднее.