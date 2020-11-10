12:41 10 Ноября 2020Политика
Путин рассказал о перспективах долгосрочного мира в Карабахе
Президент России Владимир Путин надеется на установление долгосрочного мира в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин надеется на установление долгосрочного мира в Нагорном Карабахе.
По словам главы РФ, в ситуации с карабахским конфликтом намечается компромисс.
"С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договорённости о прекращении кровопролития", - отметил Путин.
Глава России добавил, что пребывание турецких солдат в НКР не было согласовано.
Напомним, в Нагорном Карабахе три раза предпринимались попытки установления прекращения огня. Россия, Армения и Азербайджан заключили трехстороннее соглашение, согласно которому военные действия в Карабахе прекращаются с 00:00 10 ноября.