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12:41   10 Ноября 2020
Политика

Путин рассказал о перспективах долгосрочного мира в Карабахе

Путин рассказал о перспективах долгосрочного мира в Карабахе

Президент России Владимир Путин надеется на установление долгосрочного мира в Нагорном Карабахе.

По словам главы РФ, в ситуации с карабахским конфликтом намечается компромисс.

"С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договорённости о прекращении кровопролития", - отметил Путин.

Глава России добавил, что пребывание турецких солдат в НКР не было согласовано.

Напомним, в Нагорном Карабахе три раза предпринимались попытки установления прекращения огня. Россия, Армения и Азербайджан заключили трехстороннее соглашение, согласно которому военные действия в Карабахе прекращаются с 00:00 10 ноября.

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