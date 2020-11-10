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12:38   10 Ноября 2020
Политика

Турция ведет переговоры по участию в контроле за перемирием в Карабахе

Турция ведет переговоры по участию в контроле за перемирием в Карабахе

Контроль за соблюдением прекращения огня в Карабахе будет происходить при участии Анкары, заявили в турецком МИД.

Турция в настоящий момент ведет переговоры, в ходе которых обсуждаются механизмы участия Анкары в отслеживании соблюдения перемирия, отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Соглашение, подписанное в ночь на 10 ноября Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении боевых действий в Карабахе, не содержит упоминаний об участии Турции в этом процессе. Согласно документу, в регионе будут развернуты миротворческие силы России, однако о турецких миротворцах в договоре речи не идет.

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#турция #чавушоглу #перемирие #карабах

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