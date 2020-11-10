12:33 10 Ноября 2020Политика
Путин рассказал о планах по борьбе с международным терроризмом
Президент России Владимир Путин во время заседания глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил необходимость активного противодействия терроризму.
Президент России Владимир Путин во время заседания глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил необходимость активного противодействия терроризму.
Всплеск терроризма и экстремизма в мире придает особую актуальность ШОС, заявил российский лидер во время видеоконференции 10 ноября. По его словам, участникам организации следует активизировать усилия для нейтрализации радикальных течений.
Более того, Путин сообщил, что в ходе заседания под председательством России будет подписана конвенция по противодействию экстремизму. Борьба с терроризмом должна носить комплексный характер, считает Путин. В ШОС помимо России входят также Узбекистан, Таджикистан, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР и Пакистан.