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12:33   10 Ноября 2020
Политика

Путин рассказал о планах по борьбе с международным терроризмом

Путин рассказал о планах по борьбе с международным терроризмом

Президент России Владимир Путин во время заседания глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил необходимость активного противодействия терроризму.

Всплеск терроризма и экстремизма в мире придает особую актуальность ШОС, заявил российский лидер во время видеоконференции 10 ноября. По его словам, участникам организации следует активизировать усилия для нейтрализации радикальных течений.

Более того, Путин сообщил, что в ходе заседания под председательством России будет подписана конвенция по противодействию экстремизму. Борьба с терроризмом должна носить комплексный характер, считает Путин. В ШОС помимо России входят также Узбекистан, Таджикистан, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР и Пакистан.

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#путин #терроризм #борьба #шос

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