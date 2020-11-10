Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:33   10 Ноября 2020
Общество

Вирусолог назвал борьбу России с коронавирусом примером для других стран

Вирусолог назвал борьбу России с коронавирусом примером для других стран

Россия — пример для других стран в борьбе с COVID-19, считает директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Вирусолог заявил, что Россия не будет копировать ограничительные меры других стран, наша страна служит для всех ориентиром. Викулов считает, что российская эпидемиологическая служба должна идти своим путем, учитывая опыт других стран. Директор центра открыто высказал свое мнение на радиостанции "Говорит Москва".

Ранее врач-инфекционист рассказал телеканалу "360", почему не все люди заражаются COVID-19, даже будучи в тесном контакте. Он объяснил это генетической устойчивостью некоторых людей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #коронавирус #викулов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров