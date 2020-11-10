Вирусолог назвал борьбу России с коронавирусом примером для других стран

Россия — пример для других стран в борьбе с COVID-19, считает директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Россия — пример для других стран в борьбе с COVID-19, считает директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Вирусолог заявил, что Россия не будет копировать ограничительные меры других стран, наша страна служит для всех ориентиром. Викулов считает, что российская эпидемиологическая служба должна идти своим путем, учитывая опыт других стран. Директор центра открыто высказал свое мнение на радиостанции "Говорит Москва".

Ранее врач-инфекционист рассказал телеканалу "360", почему не все люди заражаются COVID-19, даже будучи в тесном контакте. Он объяснил это генетической устойчивостью некоторых людей.