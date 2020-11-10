Путин назвал недопустимым давление на Белоруссию после выборов

Белоруссия оказалась под давлением внешних сил после проведения выборов президента. Стране также приходится противостоять санкциям.

Белоруссия оказалась под давлением внешних сил после проведения выборов президента. Стране также приходится противостоять санкциям.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

"Под таким ударом внешних сил оказалась Белоруссия. После прошедших выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление. Противостоят санкциям. Нужно позволить белорусам самим принять необходимые решения", — сказал российский лидер.

Он также отметил, что попытки навязывать Минску те или иные решения извне недопустимы.