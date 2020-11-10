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12:31   10 Ноября 2020
Общество

Палестинский политик Саиб Арикат умер из-за COVID-19

Палестинский политик Саиб Арикат умер из-за COVID-19

Один из руководителей Палестины Саиб Арикат скончался от осложнений после коронавирусной инфекции, сообщает "Аль-Арабия".

65-летний Саиб Арикат рассказал о своем заражении на своей странице в Twitter первых числах октября. Он лечился дома в Иерихоне и находился на самоизоляции до тех пор, пока его здоровье резко не ухудшилось.

18 октября палестинская администрация обратилась к Израилю с просьбой о госпитализации Ариката. В течение нескольких недель израильские врачи боролись за жизнь генсека ООП, который находился в реанимации.

Саиб Арикат с августа 2015 года занял пост генерального секретаря ООП. Его считали одним из самых влиятельных людей в Палестинской автономии.

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