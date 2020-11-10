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12:22   10 Ноября 2020
Политика

Политолог назвал возможные для Пашиняна последствия соглашения по НКР

Политолог назвал возможные для Пашиняна последствия соглашения по НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лишится поддержки народа. Такое мнение озвучил руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Население возмущено тем, что политику пришлось отдать часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану, сказал эксперт в беседе с телеканалом "360". Для простых граждан — как с той, так и с другой стороны — это не территориальный спор, и спор за дом. Журавлев отметил, что для жителей Кавказа священны земли, на которых жили их предки. Противники Пашиняна воспользуются этим, чтобы снять его с должности, уверен спикер.

Раньше против премьер-министра выступала политическая элита, но его поддерживал народ. Теперь ситуация меняется. По мнению Дмитрия Журавлева, Ереван не готов продолжать военные действия и пойдет на жесткие договоренности после больших потерь.

В понедельник, 9 ноября, Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в НКР. Страны останутся на своих позициях и обменяются пленными. Такое решение Пашиняна вызвало недовольство граждан Армении. В Карабах также направили российских миротворцев.

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#азербайджан #армения #карабах #пашинян

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