Пашинян оказался на грани отставки после погромов в Ереване

Эксперт отметил, что репутация у лидера «бархатной революции», которого два года назад улица привела к власти, сейчас сильно испорчена.

Армяне недовольны своим премьер-министром Николом Пашиняном. Накануне он вместе с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Сразу после этого на улицах Еревана начались массовые протесты.

Окончание боевых действий

Вечером 9 ноября 2020 года над территорией Армении недалеко от азербайджанской границы был сбит российский вертолет Ми-24. Ответственность взял на себя Баку, который извинился перед Москвой и принес соболезнования семья двух погибших летчиков. Спустя несколько часов, президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР.

Алиев и Пашинян подписали соответствующий документ. В нем сказано, что Армения и Азербайджан останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещается миротворческий контингент РФ. Однако, если для Баку расстановка сил является выигрышной, то в Ереване крайне недовольны согласием Пашиняна на такие условия.

Дело в том, что уже несколько дней армянские войска отступали со своих позиций. Накануне трагедии с российским Ми-24 Баку заявил о занятии Шуши – города в десятке километров от столицы НКР — Степанакерта. Таким образом, для Армении боевые действия в Нагорно-Карабахской Республике завершились с более худшими результатами, чем были до начала столкновения.

Невыгодный мир

Сразу после того, как Пашинян объявил о подписании соглашения с Путиным и Алиевым, массовые протесты захлестнули Ереван. Первым делом недовольные армяне собрались у здания парламента и потребовали премьер-министра явиться к ним. Также звучали предложения передать власть начальнику Генерального штаба ВС Армении Онику Гаспаряну.

Громче всех свое недовольство высказала член оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян. Она предложила Пашиняну добровольно уйти в отставку, ведь «это меньшее, что он [Пашинян] может сделать».

Никол Пашинян не объявился, и тогда протестующие ворвались в здание парламента. В половине четвертого утра 10 ноября армяне заняли правительственную трибуну, также поступила информация о жестоком избиении спикера парламента Арарата Мирзояна. Он ехал на своем автомобиле, которому участники беспорядков преградили дорогу. Личный охранник не смог совладать с митингующими. Сейчас парламентарий с тяжелыми травмами находится в больнице.

Через час Пашинян написал пост на своей странице в Facebook. Премьер-министр посетовал, что принял это «очень тяжелое решение» после анализа военной ситуации в регионе:

«Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения».

После этого глава Армении пообещал, что все участники протестов в Ереване будут наказаны. Людей, которые «не имеют отношения к погромщикам», Пашинян призвал мирно разойтись по домам.

В четыре часа утра по московскому времени в здание парламента вошли полицейские. Им удалось разогнать часть протестующих, которые после этого отправились к зданию Оперного театра в центре Еревана. Теперь лидеры оппозиционных партий и некоторые члены правительства обсуждают возможность аннулировать соглашение, которое подписал Пашинян. Последний же успел сообщить, что находится на территории Армении и «продолжает выполнять свои обязанности в качестве главы кабмина».

В беседе с «Политикой Сегодня» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов объяснил, что предсказать дальнейшие шаги Пашиняна сложно. Когда армяне так яро выступают за смену главы республики, удержать власть лидеру «бархатной революции» практически нереально, полагает эксперт:

«Для армян Пашинян – это человек, который "сдал" регион и ничего не получил взамен. В перспективе ясно, что зона Нагорно-Карабахской Республики уже никогда не перейдет под контроль Азербайджана, и Алиев, судя по всему, с этим согласился. Насчет Пашиняна, я думаю, что власть он не удержит. Как эта смена власти будет происходить и будет ли, говорить сейчас сложно, слишком неоднозначная ситуация. Репутация среди армян у него сейчас далеко не самая лучшая».

При этом жители НКР только рады подписанному соглашению между Путиным, Алиевым и Пашиняном, добавил Тарасов. Люди устали от постоянных бомбардировок и напряженной ситуации. Учитывая пророссийские настроения в Карабахе, миротворцев из РФ там теперь будут встречать с радостью, подытожил специалист.

НКР уже много лет является камнем преткновения между Ереваном и Баку. Республика в феврале 1988 года вышла из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Вооруженные столкновения в районе Нагорно-Карабахской Республики возобновились с новой силой 27 сентября 2020 года.