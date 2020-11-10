Россияне смогут узнать о личной пользе нацпроектов на специальном портале

Граждане смогут узнать о нацпроектах на профильном портале, сообщил заместитель премьер-министра РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко.

Граждане смогут узнать о нацпроектах на профильном портале, сообщил заместитель премьер-министра РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко.

Портал Национальныепроекты.рф запущен 10 ноября. По словам Чернышенко, отличительной особенностью данного ресурса является персональный подход к каждому жителю России, и самое главное — обратная связь с кабмином. Последнее важно для достижения реализации эффективных мероприятий, которые заложены в национальных проектах.

По данным Счетной палаты РФ, расходы госбюджета РФ на выполнение нацпроектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за период январь-октябрь текущего года составили 1,6 трлн рублей, что составляет 70,2% от заложеных средств.