Полный текст трехстороннего заявления по Карабаху появился на сайте Кремля

Кремль опубликовал содержание соглашения России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Кремль опубликовал содержание соглашения России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о введении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Документ вступил в силу 10 ноября.

Соглашение включает разблокировку экономических и транспортных связей региона. Договоренности также подразумевают строительство новых коммуникаций между Нахичеванской Автономной Республикой и Азербайджаном.