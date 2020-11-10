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12:11   10 Ноября 2020
Армия

Полный текст трехстороннего заявления по Карабаху появился на сайте Кремля

Полный текст трехстороннего заявления по Карабаху появился на сайте Кремля

Кремль опубликовал содержание соглашения России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о введении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Документ вступил в силу 10 ноября.

Соглашение включает разблокировку экономических и транспортных связей региона. Договоренности также подразумевают строительство новых коммуникаций между Нахичеванской Автономной Республикой и Азербайджаном.

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#азербайджан #армения #нагорный карабах

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