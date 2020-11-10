Прокурор просит назначить экс-главе Росграницы Безделову 12 лет колонии

Прокурор обратился в Тушинский суд Москвы с просьбой приговорить к 12 годам колонии в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова.

Прокурор обратился в Тушинский суд Москвы с просьбой приговорить к 12 годам колонии в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова.

Напомним, что Безделова ранее осудили на 9 лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Адвокат обвиняемого Борис Кожемякин отметил, что приговор огласят 20 ноября.

По его словам, защита настаивает на оправдательном приговоре. Новое дело о мошенничестве в отношении Безделова передали в суд в конце 2019 года, его обвиняют в хищении 49 млн рублей.

В мае 2019 года экс-главу Росграницы этапировали из колонии во Владимирской области, где он отбывал наказание по первому уголовному делу о мошенничестве.