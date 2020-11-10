Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:06   10 Ноября 2020
Происшествия

Прокурор просит назначить экс-главе Росграницы Безделову 12 лет колонии

Прокурор просит назначить экс-главе Росграницы Безделову 12 лет колонии

Прокурор обратился в Тушинский суд Москвы с просьбой приговорить к 12 годам колонии в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова.

Напомним, что Безделова ранее осудили на 9 лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Адвокат обвиняемого Борис Кожемякин отметил, что приговор огласят 20 ноября.

По его словам, защита настаивает на оправдательном приговоре. Новое дело о мошенничестве в отношении Безделова передали в суд в конце 2019 года, его обвиняют в хищении 49 млн рублей.

В мае 2019 года экс-главу Росграницы этапировали из колонии во Владимирской области, где он отбывал наказание по первому уголовному делу о мошенничестве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #мошенничество #колония #прокурор #росграница #безделов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров