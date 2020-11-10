В Вашингтоне назвали имя нового спецпредставителя Коалиции США в Сирии

Координатор американского Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс был назначен новым спецпредставителем Коалиции США в Сирии, сообщили в Вашингтоне.

Координатор американского Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс был назначен новым спецпредставителем Коалиции США в Сирии, сообщили в Вашингтоне.

Предшественником Сейлса на этом посту был Джеймс Джеффри, пишет Федеральное агентство новостей. Смену спецпредставителя Коалиции США в Сирии ранее прокомментировал американский госсекретарь Майк Помпео, который подчеркнул, что Джеффри занимал эту должность в течение двух с половиной лет.

Выходящий на пенсию экс-спецпредставитель также высказался о своем уходе в разговоре с официальными лицами стран Европы и арабских государств. Примечательно, что именно Джеффри был сторонником американской оккупации востока Сирии совместно с курдскими боевиками из "Сирийских демократических сил", с которыми он лично контактировал.