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12:02   10 Ноября 2020
Политика

В Вашингтоне назвали имя нового спецпредставителя Коалиции США в Сирии

В Вашингтоне назвали имя нового спецпредставителя Коалиции США в Сирии

Координатор американского Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс был назначен новым спецпредставителем Коалиции США в Сирии, сообщили в Вашингтоне.

Предшественником Сейлса на этом посту был Джеймс Джеффри, пишет Федеральное агентство новостей. Смену спецпредставителя Коалиции США в Сирии ранее прокомментировал американский госсекретарь Майк Помпео, который подчеркнул, что Джеффри занимал эту должность в течение двух с половиной лет.

Выходящий на пенсию экс-спецпредставитель также высказался о своем уходе в разговоре с официальными лицами стран Европы и арабских государств. Примечательно, что именно Джеффри был сторонником американской оккупации востока Сирии совместно с курдскими боевиками из "Сирийских демократических сил", с которыми он лично контактировал.

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