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12:02   10 Ноября 2020
Происшествия

НАК сообщил о выявленных в 2020 году ячейках террористов на Кавказе

НАК сообщил о выявленных в 2020 году ячейках террористов на Кавказе

Национальный антитеррористический комитет рассказал о том, что с начала текущего года удалось выявить 23 ячейки международных террористических организаций на Северном Кавказе.

Представители комитета пояснили, что в ходе спецопераций были ликвидированы 35 боевиков, а еще 53 злоумышленника обезвредили и взяли под стражу для выяснения все деталей их действий. Также было уничтожено более 130 схронов и тайников, где находилось огнестрельное оружие.

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#терроризм #нак #северный кавказ

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