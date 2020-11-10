НАК сообщил о выявленных в 2020 году ячейках террористов на Кавказе

Национальный антитеррористический комитет рассказал о том, что с начала текущего года удалось выявить 23 ячейки международных террористических организаций на Северном Кавказе.

Национальный антитеррористический комитет рассказал о том, что с начала текущего года удалось выявить 23 ячейки международных террористических организаций на Северном Кавказе.

Представители комитета пояснили, что в ходе спецопераций были ликвидированы 35 боевиков, а еще 53 злоумышленника обезвредили и взяли под стражу для выяснения все деталей их действий. Также было уничтожено более 130 схронов и тайников, где находилось огнестрельное оружие.