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11:44   10 Ноября 2020
Общество

Семьям шести погибших сотрудников МЧС Дагестана вручили ценные подарки

Семьям шести погибших сотрудников МЧС Дагестана вручили ценные подарки

Представители Главного управления МЧС России по Республике Дагестан побывали у родственников шести погибших сотрудников и вручили им подарки.

В течение года ведомство оказывает помощь семьям сослуживцев, погибших при выполнении служебного долга. На днях вдовы и родители погибших получили ценные презенты от МЧС России.

Как отмечает председатель Совета ветеранов МЧС Дагестана Чарак Чараков, "самоотверженное служение профессиональному долгу наших героев является ярким примером для молодых пожарных и спасателей, которые хранят и продолжают их традиции", сообщает официальный сайт ведомства.

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