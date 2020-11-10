Семьям шести погибших сотрудников МЧС Дагестана вручили ценные подарки

Представители Главного управления МЧС России по Республике Дагестан побывали у родственников шести погибших сотрудников и вручили им подарки.

Представители Главного управления МЧС России по Республике Дагестан побывали у родственников шести погибших сотрудников и вручили им подарки.

В течение года ведомство оказывает помощь семьям сослуживцев, погибших при выполнении служебного долга. На днях вдовы и родители погибших получили ценные презенты от МЧС России.

Как отмечает председатель Совета ветеранов МЧС Дагестана Чарак Чараков, "самоотверженное служение профессиональному долгу наших героев является ярким примером для молодых пожарных и спасателей, которые хранят и продолжают их традиции", сообщает официальный сайт ведомства.