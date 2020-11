В Бельгии добавят новый пол в свидетельствах о рождении

Причем менять пол в документах можно не один раз.

Правительство Бельгии намерено добавить в свидетельства о рождении третий вариант пола, обозначаемый буквой X. По планам бельгийского кабинета министров, которые озвучил министр юстиции Винсент ван Квикенборн, изменение необходимо оформить, чтобы привести закон в соответствие с принятыми в 2019 году решениями Конституционного суда.

В 2019 году суд предоставил возможность выбора гендерной идентификации для тех, кто не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам. Такие изменения позволили менять гражданам пол в документах только на основании ощущения своей идентичности, причем это можно сделать несколько раз за жизнь.

В октябре 2020 года в правительстве Бельгии (впервые в истории Европы) появился трансгендер — Петра де Суттер. Бывший профессор гинекологии в Гентском университете и ЛГБТ- активист занял пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций.

I am proud that in ???????? and in most of ???????? your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6