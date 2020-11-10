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13:30   10 Ноября 2020
Весь мир

В Бельгии добавят новый пол в свидетельствах о рождении

В Бельгии добавят новый пол в свидетельствах о рождении

Правительство Бельгии намерено добавить в свидетельства о рождении третий вариант пола, обозначаемый буквой X.  По планам бельгийского кабинета министров, которые озвучил министр юстиции Винсент ван Квикенборн, изменение необходимо оформить, чтобы привести закон в соответствие с принятыми в 2019 году решениями Конституционного суда.

В 2019 году суд предоставил возможность выбора гендерной идентификации для тех, кто не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам. Такие изменения позволили менять гражданам пол в документах только на основании ощущения своей идентичности, причем это можно сделать несколько раз за жизнь.

В октябре 2020 года в правительстве Бельгии (впервые в истории Европы) появился трансгендер — Петра де Суттер. Бывший профессор гинекологии в Гентском университете и ЛГБТ- активист занял пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций. 

«Я всегда была женщиной, просто люди этого не видели. Я не пряталась, а боролась сама с собой. Некоторые думают, что это выбор или тренд... Это не так! Я совершила трансгендерный переход, когда мне было 40 лет, потому что мне потребовалось много времени, чтобы принять и понять себя», — сообщил бельгийский чиновник в интервью порталу Sistersofeurope.

Де Суттер является членом партии «Зеленых», а с 2014 по 2019 год бельгиец состоял в делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в комиссии по вопросам мигрантов и беженцев. 

Ранее министр юстиции Шотландии Хамза Юсуф заявил, что разговоры, «разжигающие ненависть» в адрес меньшинств, должны преследоваться по закону о преступлениях на почве ненависти, даже если они происходят на кухне за семейным ужином. 

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#бельгия #лгбт #трансгендер #гендерное неравенство

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