"Газпром" планирует поднять цены на газ для польской компании PGNiG

Компания "Газпром" предложила польской PGNiG пересмотреть условия в сторону увеличения цены на газ, поставляемый по Ямальскому контракту, сообщает пресс-центр польской компании.

Компания "Газпром" предложила польской PGNiG пересмотреть условия в сторону увеличения цены на газ, поставляемый по Ямальскому контракту, сообщает пресс-центр польской компании.

В начале ноября Польша направила соответствующий запрос российской компании, потребовав от "Газпрома" снизить стоимость газа. Согласно Ямальскому соглашению, каждая сторона имеет право требовать пересмотра своей ценовой политики каждые три года.

Руководство PGNiG раскритиковало предложение "Газпрома", назвав российскую инициативу "необоснованной и бесполезной".

Ямальское соглашение предусматривает поставку в Польшу примерно десяти миллиардов кубометров газа в год. Срок действия документа истекает в 2022 году.