БелАЭС прекратила выработку электроэнергии

В МЧС Белоруссии заверили, что приостановка БелАЭС не повлияла на ядерную и радиационную безопасность.

Производство электроэнергии на запущенной 7 ноября Белорусской атомной станции временно приостановлено. Об этом сообщает «Интферакс» со ссылкой на представителя информационного центра БелАЭС во вторник, 11 ноября.

«Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне минэнерго сообщило, что [для восстановления выработки электроэнергии] требуется замена определенного оборудования», — сказал собеседник.

При этом ответственный за внешнюю коммуникацию консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии Олег Соболев заявил РИА Новости, что приостановка БелАЭС не повлияла на ядерную и радиационную безопасность.

Официальная церемония запуска Белорусской АЭС состоялась 7 ноября. Президент Александр Лукашенко на торжественном открытии первого энергоблока станции объявил республику «ядерной державой». По его словам, событие можно считать историческим для жизни страны.

В объединенную энергосистему страны энергоблок включили еще 3 ноября. Его ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года. Запуск второго энергоблока ожидается в 2022 году. Реактор первого пока работает на 40% мощности (400 мегаватт) от проектной. Сообщается, что запуск БелАЭС позволит замещать около 4,5 миллиардов кубометров природного газа в год.

При этом на днях, во время открытия третьей ветки метро в Минске Лукашенко заявил, что республике необходима и вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа. По его мнению, строительство станций является «счастьем и подарком».

БелАЭС расположена у северо-западной границы Белоруссии в агрогородке Ворняны в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 50 километров от Вильнюса — столицы Литвы. Физический запуск первого блока АЭС состоялся в августе 2020 года. Отметим, что АЭС построена на российский кредит в размере 10 миллиардов долларов. Летом Москва согласилась снизить ставку по кредиту и продлить его еще на два года.

Противниками строительства электростанции выступили страны Прибалтики. Литва, Латвия и Эстония выработали общую методику по торговле электроэнергией, договорившись, что поставляемая в страны Балтии электроэнергия не должна производиться в Белоруссии. В исполнение соглашений Литовская электропередающая компания Litgrid установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил «Политике Сегодня», что заявлениями о «ядерной державе» белорусский лидер хотел ответить на выпады критиков.