Штаб президента США подал судебный иск в штате Пенсильвания

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в штате Пенсильвания из-за нарушений в системе голосования по почте во время выборов.

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в штате Пенсильвания из-за нарушений в системе голосования по почте во время выборов.

Американский лидер утверждает, что чиновники Пенсильвании нарушили Конституцию США. В штате создали незаконную систему голосования по почте и не проконтролировали избирательный процесс. Иск подан в отношении госсекретаря Пенсильвании Кэти Буквар. Ранее штаб Трампа подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что часть бюллетеней не засчитали.

Генпрокурор США поручил расследовать возможные нарушения на выборах. Основанием для проверки может послужить влияние нарушений на результаты голосования, сообщал телеканал "360".