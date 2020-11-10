Захарова: заявление по Карабаху распространят на международных площадках

Заявление по Карабаху от лидеров России, Армении и Азербайджана будет обнародовано уже в ближайшее время на международных площадках, как указала Мария Захарова.

Заявление по Карабаху от лидеров России, Армении и Азербайджана будет обнародовано уже в ближайшее время на международных площадках, как указала Мария Захарова.

Заявление представительница МИД РФ сделала для ТАСС.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил трехстороннее соглашение по Нагорно-Карабахской Республике со своими турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Россия, Азербайджан и Армения заключили трехстороннее соглашение по Карабаху 10 ноября, согласно нему в регионе будут размещены 2 тысячи российских миротворцев. Армии Баку и Еревана останутся на занятых позициях и обменяются телами убитых и военнопленными. Соглашение вступило в силу с 00.00.

Эскалация в регионе началась 27 сентября, когда азербайджанские войска развернули наступление по всей линии карабахского фронта и обстреляли город Степанакерт. Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Несмотря на три попытки ввести в республике режим прекращения огня, боевые действия на фронте продолжались.