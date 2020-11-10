Опершатаб: за прошедшие сутки в РФ 20 977 человек заразились коронавирусом

Количество случаев коронавируса за прошедшие сутки в России составило 20 977. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Количество случаев коронавируса за прошедшие сутки в России составило 20 977. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Медики сообщили, что новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. 25,4% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За прошедшие сутки зафиксировано 368 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью от симптомов заболевания избавились 15 600 человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 817 109 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 31 161 летальный исход, выздоровели 1 350 741 человек.