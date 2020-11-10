Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:08   10 Ноября 2020
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Нагорном Карабахе

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Переговоры проходили в телефонном режиме. Ранее глава России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение по прекращению огня на территории нагорного Карабаха.

"Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе", — сообщил источник.

Перемирие вступило в силу после полуночи на 10 ноября. В зоне конфликта будут размещены российские миротворцы. Участники конфликта останавливаются на достигнутых позициях. Пашинян сообщил, что такое решение было крайне трудно принять.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сергей лавров #мевлют чавушоглу #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров