Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Переговоры проходили в телефонном режиме. Ранее глава России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение по прекращению огня на территории нагорного Карабаха.

"Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе", — сообщил источник.

Перемирие вступило в силу после полуночи на 10 ноября. В зоне конфликта будут размещены российские миротворцы. Участники конфликта останавливаются на достигнутых позициях. Пашинян сообщил, что такое решение было крайне трудно принять.