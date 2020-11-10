Конкин поделился последними воспоминаниями об умирающей жене

Актер Владимир Конкин побывал на программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", где рассказал о том, как умирала от рака его жена Алла.

Актер Владимир Конкин побывал на программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", где рассказал о том, как умирала от рака его жена Алла.

Со слов известного артиста, он думал, что сойдет с ума. В этот момент супруга попросила Конкина сделать спектакль "Муж, жена и сыщик".

"При всех шероховатостях нашей семейной жизни. Она меня заставила жить. Говорила, если я не буду работать, то уйду вслед за ней. Мы сделали этот спектакль", - поделился воспоминаниями Конкин.

Актер также отметил, что жена скрывала от него информацию о своем здоровье и не посвящала его во все моменты. А когда он узнал, то один из медицинских начальников сказал ему, что Алла просила ничего мужу не говорить.

Последние дни перед смертью Конкина находилась в хосписе. Супруг навещал любимую каждый день, показывая ей репетиции спектакля.