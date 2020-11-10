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11:07   10 Ноября 2020
Общество

Конкин поделился последними воспоминаниями об умирающей жене

Конкин поделился последними воспоминаниями об умирающей жене

Актер Владимир Конкин побывал на программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", где рассказал о том, как умирала от рака его жена Алла.

Со слов известного артиста, он думал, что сойдет с ума. В этот момент супруга попросила Конкина сделать спектакль "Муж, жена и сыщик".

"При всех шероховатостях нашей семейной жизни. Она меня заставила жить. Говорила, если я не буду работать, то уйду вслед за ней. Мы сделали этот спектакль", - поделился воспоминаниями Конкин.

Актер также отметил, что жена скрывала от него информацию о своем здоровье и не посвящала его во все моменты. А когда он узнал, то один из медицинских начальников сказал ему, что Алла просила ничего мужу не говорить.

Последние дни перед смертью Конкина находилась в хосписе. Супруг навещал любимую каждый день, показывая ей репетиции спектакля.

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