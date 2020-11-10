Американский профессор одобрил борьбу Трампа с нарушениями на выборах

Президент США Дональд Трамп окажет услугу своей стране, если утверждения об умышленных подтасовках на выборах подтвердятся, заявил американский профессор Родерик Кивайт.

Президент США Дональд Трамп окажет услугу своей стране, если утверждения об умышленных подтасовках на выборах подтвердятся, заявил американский профессор Родерик Кивайт.

По его словам, сейчас трудно предугадать, как долго будут длиться судебные разбирательства по поводу нарушений на выборах. Профессор считает, что нынешний избирательный процесс свидетельствует о широкомасштабных подлогах нескольких видов на выборах, пишет ТАСС.

Трамп окажет огромную услугу США, если его подозрения о нарушениях со стороны демократов подтвердятся, говорит Кивайт.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Республиканец Трамп пытается оспорить результаты подсчета голосов избирателей через суд.

Генпрокурор США поручил расследовать возможные нарушения на выборах, сообщал телеканал "360".