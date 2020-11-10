Пашинян сообщил о продолжении боев в Карабахе

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о продолжении боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом он заявил в обращении к нации.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о продолжении боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом он заявил в обращении к нации.

Армянский премьер записал и опубликовал на своей странице в Facebook видеотрансляцию обращения к армянам, в котором выразил надежду на скорое прекращение столкновений в регионе.

10 ноября Россия, Азербайджан и Армения заключили трехстороннее соглашение по Карабаху, согласно которому в регионе будут размещены 2 тысячи российских миротворцев. Армии Баку и Еревана останутся на занятых позициях. Соглашение вступило в силу с 00.00.

Эскалация в регионе началась 27 сентября, когда азербайджанские войска развернули наступление по всей линии карабахского фронта и обстреляли город Степанакерт. Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Несмотря на три попытки ввести в республике режим прекращения огня, боевые действия на фронте продолжались.