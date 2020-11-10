Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам органов внутренних дел в день профессионального праздника.

Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам органов внутренних дел в день профессионального праздника.

Президент попросил полицейских продолжать действовать в интересах граждан всей страны, добиваясь справедливого наказания для тех, кто преступил закон. Также он отметил важность открытости правоохранительной системы перед обществом.

Россия ежегодно 10 ноября празднует День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ранее он имел другое название, но в 2013 году торжество переименован в соответствии с приказом действующего на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева.