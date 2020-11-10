Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:46   10 Ноября 2020
Общество

Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам органов внутренних дел в день профессионального праздника.

Президент попросил полицейских продолжать действовать в интересах граждан всей страны, добиваясь справедливого наказания для тех, кто преступил закон. Также он отметил важность открытости правоохранительной системы перед обществом.

Россия ежегодно 10 ноября празднует День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ранее он имел другое название, но в 2013 году торжество переименован в соответствии с приказом действующего на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #мвд #праздник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров