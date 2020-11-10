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10:37   10 Ноября 2020
Политика

Кабмин Украины подготовил проект об отселении иностранных граждан

Кабмин Украины подготовил проект об отселении иностранных граждан

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду документ об отселении россиян. Документ опубликован на сайте парламента Украины.

Законопроект ставит задачу силовым структурам и органам местного самоуправления обеспечить сбор, охрану, сопровождение и содержание военнопленных и интернированных лиц. Под последними понимаются те, кто якобы "угрожает нападением или осуществляет агрессию" против страны. Определением таких лиц будет заниматься Служба безопасности Украины.

Документ также запрещает иностранцу покидать территорию государства после отселения. Решение можно обжаловать, но в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее телеканал "360" писал, что ФСБ назвала имена украинцев, помогавших гитлеровцам во времена ВОВ.

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#россия #украина #верховная рада #кабмин

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