«Мы — альтернатива КПРФ». Соратник Прилепина готов убивать «За правду»

Николай Новичков в эксклюзивном интервью ПС рассказал об истории появления новой левой российской партии.

«За правду» демонстрирует неугасаемые политические амбиции и непримиримое желание попасть в новый созыв Государственной Думы в 2021 году. В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» секретарь Центрального комитета партии Николай Новичков рассказал о том, что готова предложить обществу команда Захара Прилепина, почему стоит посетить Гороховец, чем разочаровывает Пермь и кого он готов убивать за кэшбек до «последней капли крови».

«Нам нужно народное государство!»

— Вы стали одним из лидеров партии «За Правду». Что вас связывает с ее создателем Захаром Прилепиным?

— Все. Взгляды, идеология, желание изменить ситуацию в стране и прийти к власти.

— Вы были знакомы с Захаром и до партийной деятельности. У вас с ним дружеские отношения?

— Я бы назвал эти отношения приятельскими. Не возьму на себя ответственность назвать их дружескими, хотя, возможно, он их таковыми считает — я буду рад этому.

Мы встречались, когда я работал в Пермском крае, в правительстве. Он приезжал на несколько моих мероприятий как писатель и общественный деятель. Мы и до этого были знакомы, когда он печатался в журнале «Медведь» — я там тоже печатался.

— Нравится ли вам Прилепин-писатель?

— Безусловно, да. На сегодняшний момент он, может быть, один из самых значительных писателей, пишущих на русском языке.

— Возвращаясь к разговору о политической деятельности, как бы охарактеризовали повестку партии в трех словах?

— Нам нужно народное социально-ориентированное процветающее государство.

— Какие главные идеи собирается донести до российского общества «За правду»?

— Несколько идей мы уже продвигали в избирательной кампании 2020. В том числе в Рязанской области, где успешно прошли в областную Думу, сформировали фракцию.

Отмена ЕГЭ и отказ от дистанционного образования, возвращение российского и даже советского образования.

Мы единственная политическая партия, у которой в программе зафиксирована необходимость введения базового безусловного дохода прямо сейчас: это когда государство выплачивает гражданам ежемесячно вне зависимости от каких-либо условий деньги.

Для начала мы оцениваем сумму в две с половиной тысячи рублей — для семьи из четырех человек это десять тысяч рублей, позволяющие, например, закрыть расходы на ЖКХ.

Мы выступаем за урегулирование национальной экономики, за гармоничное пространственное развитие, за защиту национальных интересов.

«Российская школа не породила ни одного диссидента!»

— Про отмену ЕГЭ вы недавно уже высказывались на пресс-конференции. Чем не угодил экзамен?

— ЕГЭ является вершиной айсберга. Подводная часть обычно скрыта для обывателя, но все родители старшеклассников знают эту проблему: последние годы обучения в школе предметы классического цикла практически остаются за вниманием учебного процесса, все внимание школьников сконцентрировано на подготовке к ЕГЭ по двум, трем, четырем предметам, которые ребенок выбрал.

Остальное классическое образование задвигается в нижний ящик письменного стола. Это приводит к однобокости в образовании.

Если мы вспомним ту же советскую школу, то ребенок, с хорошими оценками заканчивающий 11-ый класс, мог выбирать не только естественно-научный цикл, или технический цикл, или медицинское направление, гуманитарное, он мог подавать в разные вузы, что я и сделал, когда заканчивал школу.

Мне не хватило для серебряной медали двух пятерок. Искусственно их не поставили, а я и не стал добиваться — все равно в состоянии был поступить куда угодно, начиная от московского физтеха и заканчивая экономфаком МГУ. Сейчас это практически невозможно. Если у тебя ребенок выбрал естественно-научный цикл, то на экономфак МГУ он не поступит никогда, потому что банально не хватит гуманитарных знаний. Это первая проблема.

— Есть еще вторая?

Да, это отход от творческого подхода в образовании к механистическому. Тестирование, выбирание вариантов — это немножко другое мышление, которое закладывается в ребенке. А у него еще растет мозг, на секундочку, развиваются способности в школе. Превращать все в тестирование — очень дорогой эксперимент над ребенком.

Недавно один из моих коллег по партии Александр Казаков сказал, что советская школа породила десятки тысяч диссидентов. А современная российская школа не породила ни одного диссидента. Это к вопросу о критическом мышлении.

В советской школе ребенку прививали способность мыслить, не соглашаться, способность критиковать. В тоталитарном обществе мы научили ребенка смотреть на мир критически, а в нашем свободном обществе — которое декларируется как свободное и демократическое — мы этому не научили.

Поэтому современные дети верят всему бреду, который сыпется на них из интернета, из социальных сетей.

— Если учитывать твердую уверенность в своей правоте со стороны министерства образования, насколько разговор об отмене ЕГЭ — это популизм? Или вам кажется, что реально изменить ситуацию?

— Начал действовать реальный конституционный закон о Правительстве Российской Федерации, в соответствии с которым кандидатуры министров согласовываются в федеральном парламенте. Мы будем бороться за то, чтобы пройти в 2021 году в Государственную Думу, за то, чтобы влиять на назначение федеральных министров.

Министров, на которых мы будем особо обращать внимание, три: это министр экономического развития, министр культуры и министр просвещения.

Конечно, мы будем следить за тем, чтобы в программе министра, которая будет согласовываться с Государственной Думой, был пункт трансформации единого госэкзамена. А если этого не произойдет, будем добиваться всенародного референдума. Для нас это вопрос однозначный, решенный и компромиссов быть не может.

«Земля — крестьянам, фабрики — рабочим, Ауди к подъезду!»

— Во многом ваша повестка пересекается с коммунистами, о чем активно пишут ведущие политические обозреватели. Вы считаете КПРФ и Коммунистов России некими политическими собратьями?

— Мы их считаем конкурентами. Право быть собратьями они давно исчерпали. Появление нашей партии — это ответ на неспособность левых партий, в первую очередь КПРФ (про Коммунистов России я ничего не говорю, потому что это спойлерская организация), что-либо сделать для защиты страны и прав людей. Свой звездный час делать что угодно они профукали. Не смогли прийти к власти. Все остальное время они пользуются благами.

«Земля — крестьянам, фабрики — рабочим, Ауди к подъезду!» — давно стало их лозунгом.

— Поговаривают, что именно партия «За правду» сможет отобрать несколько процентов на грядущих выборах в Госдуму у коммунистов...

— Посмотрим, будем отбирать. Надо!

— В последнее время много споров ходит вокруг фигуры Геннадия Зюганова. Как вы считаете, с чем связано его нежелание покидать пост председателя КПРФ, несмотря на преклонный, даже по меркам политики, возраст?

— С тем, что ему удобно так жить. У него прекрасный образ жизни, не обременительный. Он редко ходит на работу. Когда ходит, все делают вид, что рады его видеть.

Он приезжает в какой-нибудь регион, там его встречает актив, у него складывается ощущение, что он всем нужен При этом понятно, что он получает хорошую заработную плату, несопоставимую с тем, что получает рядовой труженик Российской Федерации. Он пользуется всеми благами государственной социальной машины, которая создана для чиновников: начиная от бесплатных санаториев и поликлиник и заканчивая личным служебным транспортом.

Это очень хороший пенсион, хорошее времяпрепровождение для человека, который уже не видит себя большим политиком и не ставит перед собой больших политических планов. Понятно, что ему результат партии и результат страны давно уже не интересны.

«Народ имеет право на революцию!»

— А ведь есть риск, что зайдя в Госдуму, представители вашей партии тоже потонут в благах государственной социальной машины...

— Думаю, нам до этого далеко. У нас еще задор революционной борьбы не иссяк. Мы еще злые, голодные и наглые. Что будет через пять-шесть лет, посмотрим. Как только мы станем такими же, как нынешние думские аксакалы, избиратель нам откажет в поддержке. Важно не только взлететь, но еще и махать крыльями, чтобы не упасть.

— Революционеры в вас поддерживают бунты и протесты?

— Народ сам определяет форму борьбы за власть. У нас в программе записано, что народ имеет право на революцию. Если другого способа отстоять народные ценности не существует, значит, надо быть к этому готовыми.

— Выходит, события 1917 года одобряете?

— Мои родители получили бесплатное высшее образование и стали успешными людьми. При этом они из обычных крестьянских семей — и их родители не имели таких возможностей, которые имели мои.

Представить что-то подобное в той экономической системе, которая сложилась в России к концу XIX, началу XX века практически невозможно. Заслуга Октября в том, что людям дали возможность стать теми, кем они хотят. И мы до сих пор наследники решений, которые были реализованы после 1917 года.

— Не слишком ли вы идеализируете революцию? Обратная сторона у медали тоже была...

— Безусловно, есть идеализация, потому что мы остались живы. Погибли миллионы людей в котле гражданской войны, и во время Великой Отечественной, и в репрессиях. Мы это все, конечно же, понимаем. И тех, кто погиб, не вернешь.

Но нужно понимать и то, что мы живем сейчас. И что заслуга Октября в этом громадная. Может быть, мы живем не в идеальном мире, но это точно лучше, чем мир, в котором живет большинство людей на планете.

— К слову о революции. В вашей политической биографии был любопытный эпизод: в начале «десятых» вы стояли у истоков настоящего культурного переворота в Пермском крае, возглавив профильное ведомство. Как это было?

— Хорошо это было. Один из лучших периодов моей жизни. Были сделаны реальные дела в отдельно взятом регионе. Была сформирована народная культурная политика в Пермском крае. Культурный процесс не прекращался 365 дней в году. Люди могли выбрать из того, что им нравится, начиная с оперы, народного искусства и заканчивая современным искусством.

В этом и состоит «народное», когда людям не навязывают что-то, а дают возможность выбирать. Я горжусь этим периодом. Буду реализовывать элементы этой культурной политики и на федеральном уровне тоже.

«Со звездами надо уметь работать. Это отдельная профессия»

— Именно под вашим руководством в Перми вокруг арт-объекта «Счастье не за горами» начали практически с нуля строить туристическую инфраструктуру. Остались довольны результатами на момент ухода?

— На момент ухода, безусловно, результатом я был доволен. Сейчас я им не доволен.

— Почему?

— На момент моего ухода Пермский край, по крайней мере в Приволжском федеральном округе, был одним из лидеров в туристическом процессе. А недавно провели исследование, по результатам которого из 16-ти миллионников Пермь на последнем месте по привлекательности для туристов из крупных регионов.

Это однозначно провал. Хуже быть не может. Я это связываю с политикой нескольких последних губернаторов Пермского края, которые этому вопросу не уделяли внимания, не понимали, зачем это нужно.

Теперь понятно зачем. Деньги, которые сейчас в регионы повезли жители мегаполисов из-за того, что закрыта заграница, до Пермского края доходят на 16-ом месте.

— Сложно ли было решиться пригласить в Пермь эксцентричного дирижера Теодора Курентзиса?

— Нет. Приглашал не я, приглашал Борис Мильграм. Я был категорическим сторонником. Считаю, что это было единственно правильное решение, потому что дирижера такого уровня в России на тот момент не существовало, по крайней мере из тех, которые готовы работать в регионах.

— Каков Теодор в общении?

— Он, конечно, сложный человек. Но в культуре простых людей не бывает. Культура — это всегда лидерство, это всегда нестандартные, необычные люди. И с ними надо уметь работать.

Обычно для региональных министерств культуры любой театр, любой музей является подведомственным учреждением. Есть такое понятие — «подвед». Так вот — нельзя относиться к лидерам культурных проектов как к «подведам».

Условно говоря, Гергиев, художественный руководитель Мариинки, повлиятельней будет любого министра культуры Российской Федерации. Не хочу никого обидеть, но по факту так. И в регионах такие люди тоже есть. И относиться к ним как к «подведам» — «вот ты должен выполнить показатели» — нельзя. По-другому надо разговаривать и ставить вопрос. Со звездами надо уметь работать. Это отдельная профессия.

— А есть ли в России культурные лидеры, с которыми хочет сотрудничать «За правду»?

— У нас их много в партии. Иван Охлобыстин, Владимир Меньшов, Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, Джанго, Эдуард Бояков. Их громадное число.

— Они, действительно, лидеры в своей сфере?

— Владимир Валентинович Меньшов лучший в своей сфере однозначно. Эдуард Бояков тоже. Прилепин тоже. Список могу продолжить.

«На прогулки и туризм времени нет»

— Почему вы покинули Пермь в итоге?

— Закончился мой пермский период, начался другой. Это нормально. Это жизнь: человек передвигается по стране, живет в разных городах.

— Кстати, какие города России вам по душе?

— В силу разных обстоятельств, связанных с моей биографией, с тем, где живут мои родители, с нынешней политической повесткой, я очень много взаимодействую с Пермским краем, с Нижегородской областью.

Вообще за последний год посетил ни один десяток регионов. И в 2020 году мы участвовали в выборах девяти субъектов Федерации, то есть в каждом из них я побывал не раз. В Рязанской области раз пять, если не больше. В Челябинской — четыре. Это просто за несколько месяцев, не за всю жизнь.

У меня много региональных поездок. В октябре не было ни одно уикенда, который бы я провел в Москве.

— Удалось открыть для себя какие-то особенные места?

— К сожалению, на прогулки и туризм времени нет. Но в последний год для себя открыл свой родной город, где я появился на свет физически. Город Гороховец во Владимирской области. Там был роддом, он и сейчас есть — называется «Гороховецкая центральная районная больница». Здесь меня мама и родила.

Городу исполнилось недавно 850 лет. Меня почему-то не пригласили на юбилей. Я был крайне удивлен этому решению городских властей.

— Обиделись?

— Не то чтобы обиделся, я удивился. Я, конечно, не великая звезда, но один из самых известных уроженцев этого города. Власти не пригласили, хотя знали о моем существовании. Но жизнь продолжается. Теперь я приезжаю в Гороховец и не встречаюсь с городскими властями.

Советую всем побывать в этом городе. Он не так далеко от Москвы. Владимирская область — ближайший регион к столице. Очень красивый, спокойно-живописный. Там даже есть горнолыжный склон.

— Раз заговорили о региональном туризме, какие, на ваш взгляд, есть проблемы в этой сфере?

— Там одни проблемы! Дороговизна перелетов, отсутствие инфраструктуры, неумение городов в регионах подавать себя туристу.

Нужно отдать должное нынешнему председателю Ростуризма Зарине Догузовой, которая ввела историю с кэшбеком. Это, конечно, великое дело. Когда я работал в Ростуризме, нам такое и не снилось. Ее энергия и креативность позволили это сделать: покупая тур или бронируя отель, ты можешь получить до 20% возврата денег. Это очень здорово.

— При этом необходимо совершать покупку с карты «МИР».

— Это не проблема. Иди в ВТБ или в Сбер и за три минуты открой себе карту «МИР». Не требуется поклясться, что ты будешь убивать врагов России до последней капли крови. Хотя я бы так сделал.

Эта большая история стимулирует поток, а за потоком идут инвестиции. Когда понятно, что людей много, тогда открываются новые рестораны, новые кафе, новые гостиницы, более спокойно строятся дороги региональные. Стимулирование туристического потока решает многие вопросы.

И кэшбек — это важная история. Не у многих людей есть лишние деньги, которые они готовы потратить на внутренний туризм. И они очень ценят это внимание. Все состоятельные люди считают деньги. И средний класс тоже. Для меня кэшбек 20% — это большая сумма.

«Коронавирус связан с изменением климата»

— Ростуризм разработал такую программу, чтобы поддержать отрасль, которая много потеряла во время пандемии. А справляется ли вообще власть с вирусом и его последствиями?

— Конечно, не справляется. Справляются врачи. Справляются медучреждения, больницы, поликлиники. Государство не справляется.

Оно не сделало ничего, чтобы облегчить ситуацию, в которой мы оказались. Государство плохо заботится о гражданах и бизнесе, которые потеряли в доходах.

История с базовым абсолютным доходом вовремя. Сейчас нужно эти деньги отдать людям. Они вернутся в экономику. Никто за две с половиной тысячи рублей не пойдет покупать доллары или акции Google. Все потратят. И это замечательно. Это триллионы рублей в потребительский сектор приведет. И это вернется сотнями миллиардов рублей налогов. Это критически важно. Но государство почему-то этого не делает.

По проекту бюджета, который сейчас утверждался в Государственной Думе, складывается ощущение, что пандемии не было, что правительство, Центробанк, финансовый блок живут в соседнем государстве, на соседней планете, где нет пандемии, где экономический рост и все нормально. Это не политика правительства, которое на что-то претендует. Это не политика в стране, которая претендует на мировое лидерство.

— Есть ли государство, которое с пандемией лучше справляется?

— Не знаю. Не интересовался. Я знаю, что моя страна плохо справляется.

Разные есть примеры: Тайландский опыт, Индийский опыт, где жестко. Помните ролик, где мужик палками людей разгонял? Это один подход. Есть другой подход — закрыть все, как в Швеции. Как показала практика, оба подхода не идеальны. Сказать, делайте так, как в Буркина-Фасо, невозможно. Это уникальный опыт. Надо понимать разные аспекты.

Коронавирус — я в этом почти уверен — связан с изменением климата. Мягкая зима, которая была в прошлом году и которая угрожает нам в этом году, это очень серьезная история. Не хочу никого пугать, но мне кажется, что третья волна тоже не за горами. Когда не жарко и не холодно, это очень благодатная среда для размножения и развития всей заразы.

— Поскольку коснулись слегка внешней повестки, как в партии следят за выборами в США? Важен ли вам исход избирательной кампании?

— Понятно, что Америка в любом случае будет для нас геополитическим оппонентом вне зависимости от того, кто пришел к власти. Оба кандидата политическому классу понятны. И Трамп, и Байден не новые люди в политике. Было понятно, чем они будут заниматься. В обоих случаях будут вводить дополнительные санкции, оказывать давление на Россию.

Была иллюзия, что Трамп после прихода к власти как-то изменит политику в отношении России, этого не произошло. Посмотрим, что будет делать Байден. В данном случае, по прошествии четырех лет президентства Трампа становится понятно, что разницы никакой.

«Кто эти люди и зачем они там?»

— От США к Родине: хороша ли волна появления абсолютно новых партий для современной России?

— Для России это однозначно хорошо, потому что расширяет политический спектр, увеличивает политическое предложение. Избиратель имеет возможность выбрать из различных вариантов, партий, что позволяет сформировать более объемно политическую картину и в перспективе сформировать более представительную Госдуму.

Многие социологи говорят, что порядка половины современных избирателей не видят своего представителя в парламенте. Половина! Каждый второй не понимает, кто эти люди и зачем они там нужны. И это в том числе из-за того, что политического предложения на прошедших в 2016 году выборах в Государственную Думу практически не было.

К счастью, сейчас предложение это будет больше. И, надеюсь, лучше. Мы поработаем над тем, чтобы представить избирателю более интересную картину.

— А кто он — ваш избиратель? Патриот из региона? Или в столицах тоже есть ваш человек?

— Безусловно, в столицах у нас много избирателей. Мы народная партия. Мы партия людей, которые сами о себе заботятся, которые заботятся о своих семьях и думают о своей стране. Таких людей очень много и в регионах, и в столицах. Поэтому мы с уверенностью смотрим на исход выборов и в столичных, и в так называемых провинциальных регионах.