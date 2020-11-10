Пашинян рассказал, что вынудило Армению пойти на соглашение по Карабаху

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны в Нагорно-Карабахской Республике.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны в Нагорно-Карабахской Республике.

Пашинян сообщил, что пошел на подписание трехстороннего соглашения по Карабаху по настоянию представителей Минобороны Армении.

"Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых не ясна, и ресурс исчерпан", — отметил Пашинян.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Армения заключили трехстороннее соглашение по Карабаху, которое положит конец боестолкновениям в регионе. Российская сторона разместит в республике 2 тысячи миротворцев. Армии Баку и Еревана останутся на занятых позициях. Соглашение вступило в силу с 00:00 10 ноября.

Напомним, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск.