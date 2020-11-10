«Где твой статус, Пашинян?» Хроника окончания войны в Нагорном Карабахе

Лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали соглашение о прекращении огня в НКР.

Лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о прекращении войны в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Несмотря на то, что окончание боевых действий в регионе является сугубо положительным сценарием, предшествовали ему довольно печальные события.

Гибель российских летчиков

Около семи часов вечера 9 ноября 2020 года стало известно, что в небе над Арменией сбит российский вертолет Ми-24. Спустя несколько минут информацию официально подтвердили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении (недалеко от приграничной Нахичеванской автономной республики, которая принадлежит Азербайджану).

Стреляли со стороны Азербайджана из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Ракета поразила цель, Ми-24 потерял управление и рухнул в горной местности на территории Армении. Одного члена экипажа удалось спасти и доставить с травмами средней тяжести на аэродром базирования, но двое российских военнослужащих погибли.

Азербайджан признал вину. Примерно через час военное ведомство республики опубликовало официальное подтверждение того, что азербайджанские солдаты сбили российский вертолет «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны».

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», — сказано в заявлении Минобороны Азербайджана.

Министр обороны республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо российскому коллеге Сергею Шойгу. В нем Гасанов также выразил соболезнования семьям погибших летчиков и принес извинения за этот инцидент, который «носит характер случайности».

В Минобороны Армении решили наградить погибших пилотов. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что с согласия Минобороны РФ они будут посмертно представлены к государственным наградам Республики Армения.

После этого появилась информация, что президент России Владимир Путин намерен провести ряд совещаний из Сочи, где он в тот момент находился. Специально для этого в аэропорту города приземлился спецсамолет правительственной связи. Генеральная прокуратура Армении и Генеральная прокуратура Азербайджана начали расследование трагического случая. Тем же самым занялись на 102-й военной базе ВС РФ.

Окончание войны

Еще до того, как часы пробили полночь 9 ноября, с официальным обращением по трагедии выступил Владимир Путин. Он объявил, что вместе с лидерами Армении и Азербайджана было принято решение о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Крабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент РФ. <…> Производится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — сообщил российский лидер.

Позже с письменным обращением в Facebook выступил армянский премьер Никол Пашинян. Он рассказал, что между лидерами России, Армении и Азербайджана подписано заявление о прекращении боевых действий в НКР. Премьер-министр посетовал, что принял это «очень тяжелое решение» после анализа военной ситуации в регионе.

«Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», — подытожил Пашинян.

Дело в том, что уже несколько дней армянские войска отступали со своих позиций. Накануне трагедии с Ми-24 ВС РФ Баку заявил о занятии Шуши – города в десятке километров от Степанакерта. Это означает, что столица НКР оказалась в зоне досягаемости азербайджанской артиллерии. Таким образом, положение Армении после окончания боевых действий в НКР усугубилось.

Поскольку про статус Нагорного Карабаха в подписанном Москвой, Баку и Ереваном соглашении не сказано ни слова, глава Азербайджана Алиев истолковал ситуацию, как свидетельство «победы» его страны. После заключения соглашения президент с иронией обратился к Пашиняну:

«В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нет статуса и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана».

Жители армянской столицы отреагировали на заявление премьер-министра о сдаче Карабаха стихийными митингами с требованием отставки Пашиняна. Накануне сотни протестующих ворвались в здание правительства и разгромили помещения, после чего направились к резиденции премьера.

Дом правительства в Ереване в эти минуты громится протестующими pic.twitter.com/nhDYMDUjo0 — НТВ (@ntvru) November 9, 2020

НКР уже много лет является камнем преткновения между Ереваном и Баку. Республика в феврале 1988 года вышла из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Вооруженные столкновения в районе Нагорно-Карабахской Республики возобновились с новой силой 27 сентября 2020 года, после очередного обострения давних территориальных споров между Арменией и Азербайджаном. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта между Баку и Ереваном, и призывает стороны сесть за стол переговоров.